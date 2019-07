Mit der Zusammenarbeit soll die weitere Expansion des Westschweizer Unternehmens im Bereich "Internet of Things" (IoT) vorangetrieben werden.Dazu wurden laut einer Mitteilung vom Donnerstag sogenannte Mikrocontroller (MCUs) aus der "STM32"-Familie von STMicroelectronics mit der IoT-Sicherheitsplattform von Kudelski verbunden. Die "STM32"-MCUs werden sowohl in privaten als auch in industriellen IoT-Umgebungen eingesetzt.

Im Vordergrund stehe dabei der Schutz von Geräten und Daten mittels der IoT-Sicherheitsplattform von Kudelski. Nutzer von "STM32"-MCUs damit in der Lage sichere IoT-Lösungen im Bereich Konsum- und Industriegeräte auf den Markt bringen, hiess es weiter.

(AWP)