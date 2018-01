Dieser aktualisierte Beitrag ist Teil des am 1. Dezember 2017 erschienenen Anlegermagazins «VALUE» von cash. Sie können das Magazin als E-Paper lesen, als PDF herunterladen oder gratis als gedruckte Ausgabe bestellen.

Börsianer verwenden für die vier grossen Internetfirmen Facebook, Amazon, Netflix und Google gerne die Abkürzung «FANG». Diese Tech-Unternehmen wollen mit diversen futuristischen Projekten nichts anderes als die Welt verändern. So etwas kommt bei Anlegern natürlich an - seit Jahren. Die Unternehmen aus dem Silicon Valley haben allein etwa einen Drittel zum ganzen US-Aktienanstieg im Jahr 2017 beigetragen. Kein Zweifel: FANG-Aktien sind Börsen-Stars – aber als Firmen nicht überall geliebt.

Mit US-Präsident Donald Trump, der den Internetfirmen nicht zu Unrecht Arroganz vorwirft, scheinen sich die Unternehmen zwar gefunden zu haben. Doch die russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl etwa über Facebook hat das politische Amerika zutiefst verärgert. Es drohen strengere Gesetze und Regulierungen für die unternehmen. Und es werden auch vermehrt Fragen gestellt zur Marktmacht und zum Datensammeln der Tech-Giganten.

Die Firmen haben die regulatorische Gefahr erkannt und geben sich vordergründig reumütig. Doch die Firmen wollen und müssen auch neue Geschäftsfelder erobern. Denn der Erfolg im Internet ist vergänglich. Nichts ist unter den Silicon-Valley-Chefs so verbreitet wie die Paranoia, als Firma kopiert zu werden und dann unterzugehen. So investieren Facebook, Google und Amazon (wie auch Microsoft oder Apple) etwa Milliarden in die Medizin. Das Geschäft mit der Gesundheit soll revolutioniert werden. Hier ein Überblick über die Aktivitäten.

Facebook

Die Aktie des Online-Netzwerkbetreibers – seit 2012 an der Börse – klebte noch 2012/2013 fast ein Jahr lang an der Marke von 25 Dollar. Heute ist der Titel 180 Dollar wert, allein 2017 legte die Aktie wieder 52 Prozent zu. Dank Werbung und Nutzerprofilen holt Firmengründer Mark Zuckerberg Milliardengewinne herein, zur Firma gehören auch Instagram und WhatsApp. Facebook setzt in den nächsten zehn Jahren vermehrt auf virtuelle Realität und künstliche Intelligenz. Dazu wurde ein 600 Millionen Dollar teures Forschungszentrum aufgebaut, das menschliche Zellen dokumentieren und neuartige Medikamente hervorbringen soll.

Amazon

Die Aktie des weltweit grössten Online-Händlers Amazon hat sich seit Ende 2009 mehr als verzehnfacht. 2017 kam ein erneuter Kurszuwachs von 56 Prozent hinzu. Die Börsenkapitalisierung beträgt rund 560 Milliarden Dollar, das ist mehr als die Hälfte des Marktwertes der 20 im Swiss Market Index enthaltenen Firmen. Die 1995 gegründete Firma befindet sich im permanenten Unruhezustand und ist damit ein Abbild des Chefs Jeff Bezos, des reichsten Mannes der Welt. Er lenkt grosse Summen der Amazon-Gewinne in allerlei Neugeschäfte und Ideen. Amazon kaufte 2017 die US-Biosupermarktkette Whole Foods, daneben baut die Firma das Cloud-Geschäft aus, die Robotik, sie baut virtuelle Assistenten und wertet medizinische Daten aus. Das soll den Vorstoss ins Arzneimittelgeschäft ermöglichen. So ganz nebenbei will Bezos eine Mega-Rakete bauen und das Weltraumtouristengeschäft ankurbeln.

Hätte man 1997 beim Börsengang des Online-Streaming-Dienstes Netflix (Produzent von «House of Cards» oder «Narcos») Aktien im Wert von 7000 Dollar gekauft, wäre man heute Millionär. Netflix ist wohl die unsicherste FANG-Aktie. Die Firma, die von Abogebühren lebt, ist im Geschäft der Streaming-Dienste zunehmender Konkurrenz ausgesetzt (Amazon, Disney, Apple) und produziert (zu) teure Inhalte. Die Aktie ist sehr hoch bewertet. Das heisst, Anleger nehmen schon viele mögliche Zukunftserfolge vorweg. Nichtdestotrotz hat die Aktie 2017 erneut über 50 Prozent zugelegt.

Google (Alphabet)

Google bündelte 2015 alle Aktivitäten in der Muttergesellschaft Alphabet. Die Aktie war beim Börsengang 2004 noch 85 Dollar wert, Mitte 2017 überstieg sie erstmals die Marke von 1000 Dollar. Das Kursplus von etwas über 30 Prozent im Jahr 2017 fiel im Vergleich zu den anderen "FANG"-Aktien etwas verhalten aus. Dennoch: Die Suchmaschine Google und das 2006 zugekaufte Videoportal Youtube dominieren den Online-Werbemarkt, dazu kommt das Cloud-Geschäft. 2016 gab Alphabet für die Forschung in Bereichen wie virtuelle Realität, selbstfahrende Autos oder Medizin allein 14 Milliarden Dollar aus. Alphabet forscht etwa daran, wie Daten menschliche Depressionen oder wie Fotografien Hautkrebs erkennen können.