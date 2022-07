Da er noch einen sehr langen Anlagehorizont hat, investiert der 35-jährige Roman Pfranger den grössten Teil seines Vermögens in Aktien. Liquidität hält er dagegen wenig. "Wenn die Kurse mal fallen, nehme ich einen Lombardkredit auf und kaufe zu tieferen Kursen dazu. Wenn die Aktien wieder nach oben drehen, reduziere ich den Kredit."

Ein Grossteil seines Aktienengagements geht in kostengünstige Fonds, die in kleine und mittelgrosse Firmen investieren. In der Schweiz ist das etwa der Swiss Mid Total Return Index (SMIM). Darin finden sich die dreissig grössten mittelgrossen Firmen des Schweizer Aktienmarktes, die nicht schon im Blue-Chip-Index SMI vertreten sind.

Dazu hat Pfranger einige Einzelaktien im Depot. Darunter die defensiven Börsengiganten Roche und den US-Detailhändler Walmart. Ausserdem die schwedische Minengesellschaft Boliden. "Der Titel sollte im Portfolio für einen gewissen Inflationsschutz sorgen." Überdies befinden sich deren Minen ausschliesslich in politisch stabilen Regionen wie Schweden, Finnland und Irland.

Im Portfolio enthalten ist auch die Schweizer SIG Combibloc. Die Firma verkaufe Verpackungsmaschinen mit geringen Margen, welche die Kunden langfristig an SIG binden würden. Den Gewinn bringen anschliessend der Verkauf von Verpackungsrohlingen, Service und Beratung. "Ein Geschäftsmodell, wie es bei Rasierer und Klingen angewendet wird."

Rund 20 Prozent seines Vermögens will Pfranger nicht so langfristig anlegen wie für Aktienengagements nötig. Dies, weil er sich vorstellen kann, in zwei bis drei Jahren Wohneigentum zu kaufen – derzeit ist er Mieter. Diese 20 Prozent investiert Pfranger über Direktkreditplattformen, vor allem Cashare.ch und Lend.ch.

Dort können Anlegende Firmen und Privaten Kredite vergeben. Er investiert meist in Immobilienprojekte mit einer Kreditlaufzeit von zwölf Monaten, weil diese mit Grundpfand besichert sind.

10 Prozent seines Kapitals sind in die grössten Kryptowährungen mit Fokus auf Smart Contracts investiert. Darunter Bitcoin, Ether, Solana, Chainlink, Cosmos, Atom und Ripple.

Pfranger hat auch ein Investment, das mehr auf Emotion als Rendite basiert: Er ist am Stall 247 beteiligt, einem Kuhstall, der in eine Weintaverne umgebaut wurde. Sie steht in Maienfeld, in der Bündner Herrschaft.

Dieser Artikel erschien zuerst in der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Wenn die Kurse fallen, nehme ich einen Kredit auf"