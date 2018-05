Der PMI liege damit nach einem Taucher im März erneut weit in der Wachstumszone von über 50 Punkten, schreibt die Credit Suisse, die den Index gemeinsam mit procure.ch ermittelt, in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dies sei ein klares Zeichen dafür, dass die Schweizer Industrie trotz drohender Zoll- und Handelsstreitigkeiten mit voller Fahrt unterwegs ist. Zudem werde weiterhin fleissig investiert, um drohende Kapazitätsgrenzen zu umgehen.

Hauptgrund für den Anstieg des PMI ist laut den Experten, dass sich sämtliche Subkomponenten in der Wachstumszone befinden. Mit 6,7 Punkte am stärksten zugelegt habe die Subkomponente "Produktion". Es gelte aber zu beachten, dass auch hier im März ein starkes Minus verzeichnet wurde.

In der Tendenz zeige sich aber ein klares Bild einer äusserst regen Produktionstätigkeit, heisst es weiter. So ergebe sich auch bei der Subkomponente "Auftragsbestand" ein erfreulicher Trend, der auf eine im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich gute Auftragslage hindeute.

Den Einbruch vom März fast ausbügeln, konnte ebenfalls die Dienstleistungsbranche. Der PMI des Sektors stieg um 6 Indexpunkte auf 62,8 Punkte. Auch in diesem Sektor halte die hohe Dynamik weiter an und die Subkomponenten notieren auf sehr hohen Ständen. Insbesondere die Geschäftstätigkeit stieg so rege wie zuletzt vor mehr als einem Jahr. Aber auch in den Bereichen "Neuaufträge" und "Auftragsbestand" befänden sich die Indices weiterhin in der Wachstumszone.

(AWP)