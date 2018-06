Der Chief Executive Officer von Morgan Stanley erwartet zudem, dass die Federal Reserve die Zinsen 2018 trotz der jüngsten Volatilität wahrscheinlich noch dreimal erhöhen wird.

"Ehrlich gesagt, finde ich das lächerlich", sagte Gorman am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg Television, als er nach den Äusserungen von Soros in dieser Woche gefragt wurde. Diese enthielten auch eine Warnung, dass die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union angesichts der Probleme Italiens bestehe. "Ich glaube nicht, dass wir uns einer existenziellen Bedrohung gegenüber sehen", sagte Gorman bezüglich der EU.

Anleger sollten über die Turbulenzen an den Märkten in letzter Zeit hinausschauen, sagte Gorman. Die Befürchtungen von Ansteckungseffekten durch Italien hätten dazu geführt, dass die Treasury-Renditen von ihren jüngsten Höchstständen von deutlich über 3 Prozent gefallen sind. Die zehnjährigen US-Benchmark-Renditen dürften weiter steigen und den Dollar nach Meinung des Morgan-Stanley-Chefs mit nach oben ziehen.

Historisch tiefe Zinsen

Auf die Behauptung von Jamie Dimon zu Beginn des Monats angesprochen, dass die zehnjährigen Treasury-Renditen 4 Prozent erreichen könnten, sagte Gorman: "Ich wäre überrascht, wenn es unter 3 Prozent ist; Ich wäre genauso überrascht, wenn es über 4 wäre." Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries lag am Donnerstagmorgen im asiatischen Handel bei 2,85 Prozent.

Die Renditen dürften steigen, wenn die Fed laut Gormans Erwartungen ihren Normalisierungspfad einhält. "Die Fed war unglaublich konsequent", sagte er. Es stimmt zwar, dass der Lohndruck nicht ausreichte, um viel Inflation auszulösen, "deshalb haben wir so lange gebraucht, um so weit zu kommen - was nicht sehr weit ist. Die Zinsen sind immer noch auf historischen Tiefs. "

Vier Fed-Schritte in diesem Jahr

Die geldpolitischen Entscheidungsträger der Fed sind immer noch dabei, ihren Leitzins auf ein normaleres Niveau zu bringen, um im Falle der nächsten Krise mehr "geldpolitische Macht" zu haben, sagte Gorman.

"Mein Bauchgefühl ist, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen vier Mal erhöhen wird", obwohl es dreimal sein könnte, sagte er. "Ich glaube bestimmt nicht, dass die letzten 24 Stunden das beeinflussen werden." US-Notenbankchef Jerome Powell und seine Kollegen haben bisher einmal angehoben, ein weiterer Zinsschritt wird für Juni erwartet.

Die jüngsten Turbulenzen an den Märkten "könnten ein Frühwarnzeichen" für Probleme sein, die die Fed zu einer Verlangsamung bewegen könnten, aber "mein Bauchgefühl sagt mit, dass es das nicht ist", sagte Gorman.

(Bloomberg)