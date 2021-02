Informierten Kreisen zufolge wechselt eine Gruppe aus dem Private-Wealth-Büro von JPMorgan in Miami mit einem verwalteten Vermögen von fünf Milliarden Dollar zum Schweizer Wettbewerber, darunter Brian Beraha und Vicente del Rio. Sie gehen am 16. Februar bei der UBS an Bord und berichten dort im Private Wealth Management an Karl Ruppert.

Nach Angaben einer informierten Person wechseln zudem Alexis Audisio, Jared Pillar und Michelle Gonzalez von JPMorgan zur UBS. Sprecherinnen von UBS und JPMorgan lehnten Stellungnahmen ab. Die fünf Mitarbeiter reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

(Bloomberg/cash)