Seit Jahren leiden europäische Versicherer unter den niedrigen oder gar negativen Zinsen, die ihre Anlageerträge schmälern. Private-Equity-Gesellschaften sagen, sie seien bereit zu helfen. Die Beteiligungsgesellschaften engagieren sich zunehmend in Versicherungs-Transaktionen in der Region. Sie setzen darauf, mit ihrer Anlageexpertise die Erträge aus der Verwaltung von Prämieneinnahmen zu steigern, wie Patrick Liedtke von Blackrock sagt.

"Wir sehen, dass andere Kapitalquellen in die Branche kommen", sagte Liedtke, der die Versicherer bei der Vermögenszuteilung unterstützt, in einem Interview mit Bloomberg News. "Übernahmen hatten früher viel mit der Konsolidierung in der Branche zu tun, aber jetzt sehen wir, dass privates Kapital hereinkommt."

Versicherer locken seit einiger Zeit Private-Equity-Gesellschaften an. Diese bekommen Zugang zu grossen Mengen an gebundenen Geldern, die sie dann investieren können. Dies stärkt die verwalteten Vermögen. In den USA hat Apollo Global Management mit der Athene Holding ein solches Modell entwickelt, während Blackstone kürzlich eine Sparte für Versicherungslösungen ins Leben gerufen hat.

Gegensätzliche Branchen

Philosophisch gesehen sind die zwei Branchen in vielerlei Hinsicht gegensätzlich. Versicherungen schätzen Stabilität und nehmen Veränderungen nur langsam an. Beteiligungsgesellschaftne haben oft keine Scheu hat, Risiken einzugehen und Fremdkapital einzusetzen, um die Erträge zu steigern.

"In der Vergangenheit ging es bei den Gesprächen mit Private-Equity-Gesellschaften vor allem darum, Kosten zu kontrollieren und Synergien zu finden", sagt Liedtke. "Aber heute stellt sich die Frage, wie effektiv Versicherer mit ihrer Anlagestrategie umgehen. Für sie bedeutet eine Veränderung der Investmentseite des Geschäfts die Erschliessung materieller Werte."

Negative Renditen haben bei europäischen Versicherern die Bereitschaft erhöht, Bargeld in alternative Anlagen wie Infrastruktur, Private Aktiva und Immobilien zu investieren, zumal es schwieriger wird, durch die Versicherung von Risiken Gewinne zu erzielen.

"Dem CEO wurde vielleicht vom Chef seines Versicherungsbereichs gesagt, dass er mit dem Schreiben von Versicherungen weniger Geld verdienen wird als zuvor", sagte Liedtke. "Der CEO wendet sich dann an seinen Chief Investment Officer und fragt, könnten wir tatsächlich mehr verdienen, nur indem wir dieses Geld an den Märkten investieren?"

