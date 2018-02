Er ziehe Aktien jederzeit lang laufenden Anleihen vor, sagte Buffett in einem TV-Interview am Montag. Grund dafür sei die US-Steuerreform, sie gebe den Unternehmen des Landes starken Rückenwind. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway habe ihre Aktienbeteiligungen 2018 unter dem Strich weiter aufgestockt, fügte Buffett hinzu. Ausserdem stellte er die Ausschüttung der 116 Milliarden Dollar schweren Barreserven der Firma in Aussicht. "Ich neige eher dazu Aktien zurückzukaufen statt Dividenden auszuzahlen."

(Reuters)