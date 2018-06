Das teilte das Marktforschungsinstitut Sentix am Montag mit. Der entsprechende Teilindikator sei um 11,3 auf minus 13,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit dem Eurokrisenjahr 2012 gefallen. Die Skepsis gegen die neue Regierung in Rom - einer Koalition aus der rechtsgerichteten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung - sei "so stark, dass die Konjunkturerwartungen in der Eurozone regelrecht abkippen."

Der Gesamtindikator für die Investoren-Stimmung sei um 9,9 Punkte auf 9,3 Punkte ebenfalls stark gefallen, hiess es weiter. Dabei hatten Analysten nur mit einem leichten Rückgang auf 18,5 Punkte gerechnet. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage fielen deutlich schlechter aus als zuletzt.

Die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminimum belasten laut Sentix zusätzlich. Auch die deutsche Konjunktur sei einem rauen Wind ausgesetzt; die Erwartungen sind hier ebenfalls so schlecht wie seit 2012 nicht mehr. "Deutschland scheint besonders anfällig bei einer Ausweitung des Handelsstreits mit den USA. Zudem wirken Schlüsselsektoren, wie Autos und Banken, zunehmend angeschlagen."

Sentix befragte knapp 1000 Anleger weltweit und berechnet einen der ersten Stimmungsindikatoren in dem jeweiligen Monat. Einige Analysten betrachten ihn deshalb als Hinweisgeber auf andere wichtige Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima oder die ZEW-Konjunkturerwartungen.

(AWP)