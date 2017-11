Nachdem der Kurs der Credit-Suisse-Aktie rund um den letztjährigen Investorentag um 20 Prozent nach oben schoss, fragte man sich: Gelingt es der kleineren der beiden Schweizer Grossbanken auch in diesem Jahr wieder, die Skeptiker im Regen stehen zu lassen?

Seit dem frühen Donnerstagmorgen lässt sich diese Frage eher mit einem "Nein" beantworten. In einer Vorabinformation für die Medien gibt sich die Credit Suisse für die Jahre ab 2018 zwar neue Vorgaben für den Vorsteuergewinn für die Bereiche Asien/Pazifik (APAC) und Special Resolution Unit (SRU). Auch bei den Aussagen zur zukünftigen Dividendenpolitik bleiben grössere Überraschungen jedoch aus.

Gut kommen vor allem die Aussagen der Schweizer Grossbank zum Tagesgeschäft sowie jene zur zukünftigen Kostenentwicklung an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die Credit-Suisse-Aktie deshalb von Anschlusskäufen erfasst. Zur Stunde gewinnt sie 1,5 Prozent auf 16,58 Franken.

Der Bankenanalyst von Baader-Helvea erachtet die Informationen zum Investorentag insgesamt als positiv. Die wichtigsten kostenseitigen Ziele für 2017 und 2018 seien bestätigt worden. Ausserdem seien für die Folgejahre weitere Fortschritte zu erwarten, so ergänzt er. Auch den Aussagen zur zukünftigen Ausschüttungspolitik gewinnt der Experte vorwiegend positive Aspekte ab. Er hält deshalb an seiner Kaufempfehlung sowie am 20 Franken lautenden Kursziel fest.

Konsenserwartungen für die zukünftigen Kosten könnten etwas fallen

Wie einem Kommentar der MainFirst Bank entnommen werden kann, deuten die zum laufenden Jahr gemachten Aussagen insgesamt etwas besser als erwartet aus. Ähnliches gelte für die ab dem Jahr 2019 angestrebten Kostenvorgaben, so schreibt der Autor weiter.

Sein Berufskollege von der Citigroup pflichtet ihm in vielen Punkten bei, zeigt sich allerdings leicht enttäuscht in Bezug auf die nächstjährigen Ziele. Der Analyst sieht die Konsensschätzungen für die zukünftige Kostenentwicklung im Anschluss an den Investorentag etwas zurückgehen. Die Aktie der Credit Suisse wird wie bis anhin mit "Buy" und einem Kursziel von 19,30 Franken eingestuft.