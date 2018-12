Wie die Credit Suisse (CS) in einer Medienmitteilung zum diesjährigen Investorentag schreibt, will die Schweizer Grossbank den Aktionären in den nächsten zwei Jahren 50 Prozent des Nettoertrags ausschütten. Die Dividende soll um jährlich 5 Prozent gesteigert werden. Darüber hinaus sind Aktienrückkäufe in Höhe von insgesamt bis zu 3 Milliarden Franken geplant.

Noch ist allerdings unklar, wie hoch die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 ausfallen dürfte. Die Analystenschätzungen reichen von 0,25 bis 0,40 Franken je Aktie.

Wer sich eine vorwärts gerichtete Wachstumsstrategie, ein zusätzliches Sparprogramm oder ambitionierte neue Zielvorgaben erhoffte, wird enttäuscht. Dass die CS lieber eigene Aktien zurückkaufe, anstatt ins zukünftige Wachstum zu investieren, zeuge von Ideenarmut. Ausserdem sei der Schweizer Grossbank bereits ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 3 Milliarden Franken nachgesagt worden, so verlautet aus dem hiesigen Berufshandel.

Für das Plus der CS-Aktie von 0,7 Prozent auf 11,11 Franken im vorbörslichen Handel von Julius Bär sind denn auch eher die positiven Vorgaben des US-Bankensektors vom Vorabend und weniger die Vorabinformationen zum Investorentag verantwortlich. Zum Vergleich: Die Aktie der UBS wird sogar um 0,8 Prozent höher gestellt.

Grosszügigere Rivalin UBS

Analysten zufolge bleiben grössere Überraschungen aus. Wie es heisst, bewegt sich das Aktienrückkauf im Rahmen der Erwartungen. Einzig die Aussagen zur Höhe des diesjährigen Vorsteuergewinns werden als eher vorsichtig bezeichnet.

Wer sich vom diesjährigen Investorentag der @CreditSuisse eine klare Vision der Zukunft der Schweizer Grossbank erhofft hat, der wird enttäuscht. Anstatt in Wachstum zu investieren, kauft man lieber eigene Aktien zurück. $CSGN $CS — cashInsider (@cashInsider) December 12, 2018

Anders als die Credit Suisse will die UBS ihre Dividende jährlich sogar im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigern. Analysten gehen für das Geschäftsjahr 2018 von einer Dividende von 0,70 Franken aus, was sich mit den Aussagen der Grossbank selbst deckt. Auch die grössere der beiden Schweizer Grossbanken kauft parallel dazu eigene Aktien zurück. Das Aktienrückkaufprogramm ist mit 2 Milliarden Franken dotiert, wobei für das laufende Jahr Rückkäufe in Höhe von 550 Millionen Franken vorgesehen sind.

Damit verfolgt die UBS zukünftig eine grosszügigere Ausschüttungspolitik als die Credit Suisse. In Expertenkreisen erklärt man sich die Unterschiede einerseits mit der besseren Eigenkapitalausstattung der UBS und andererseits mit der geringeren Kapitalbindung ihres Geschäftsmodells.