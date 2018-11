Der Zementhersteller LafargeHolcim lädt am Mittwoch zum diesjährigen Investorentag ins britische Birmingham. In einer Medienmitteilung gibt der Weltmarktführer erste Vorabinformationen bekannt. Er bekräftigt die diesjährigen Zielvorgaben eines Umsatzwachstums von 4 bis 6 Prozent und eines Wachstums beim wiederkehrenden operativen Gewinn (EBITDA) von 3 bis 5 Prozent auf vergleichsbarer Basis.

Nächstes Jahr soll das Umsatzwachstum dann 3 bis 5 Prozent betragen und der operative Gewinn (EBITDA) um mindestens 5 Prozent steigen. Diese Vorgaben decken sich mit den zuvor kommunizierten Mittelfristzielen, wobei sich die Analystenerwartungen für das kommende Jahr eher im unteren Bereich der Zielbandbreite bewegen.

Nicht nur bei den Zielvorgaben bleiben grössere Überraschungen aus. Der Medienmitteilung lassen sich weder Anhaltspunkte für weitere Bereichsverkäufe, noch für ein neues Sparprogramm entnehmen. In Expertenkreisen dürfte man sich mehr erhofft haben (cash berichtete).

Deswegen gibt die LafargeHolcim-Aktie an der Schweizer Börse SIX frühe Kursgewinne ab. Zur Stunde verliert sie 0,2 Prozent auf 45,50 Franken.

Zielvorgaben für 2019 zeugen von Zuversicht

Wie die Zürcher Kantonalbank festhält, bewegen sich die Zielvorgaben für 2019 im Rahmen der kommunizierten Mittelfristziele. Die Bank selbst geht im nächsten Jahr von einem wiederkehrenden EBITDA-Wachstum von 7,1 Prozent aus. Entsprechende Konsensschätzungen liegen bei knapp 6 Prozent. LafargeHolcim strebt ein Wachstum von mindestens 5 Prozent an. Angesichts des hohen Infrastrukturbedarfs in den Schwellenländern und des konjunkturellen Rückenwinds in Europa und Nordamerika scheinen die nächstjährigen Vorgaben aus Sicht der Zürcher Kantonalbank durchaus realistisch. Die Aktie wird denn auch weiterhin mit "Übergewichten" zum Kauf empfohlen.

Die Bank Vontobel begrüsst hingegen, dass sich das Unternehmen schon jetzt mit konkreten Zielvorgaben für das kommende Jahr meldet. Das deute von Zuversicht der Firmenvertreter in die eigenen Mittelfristziele, so schreibt die Zürcher Bank. Angesichts der attraktiv günstigen Bewertung hält sie sowohl an der Kaufempfehlung als auch am Kursziel von 52 Franken fest.

Keine Vorschusslorbeeren für Konzernchef Jan Jenisch

Seit Jan Jenisch Anfang September 2017 das Ruder bei LafargeHolcim übernahm, gilt er als der grosse Hoffnungsträger. Er, der auf erfolgreiche Jahre beim Bauchemiekonzern Sika zurückblickt, soll den Weltmarktführer wieder auf Kurs bringen.

Kursentwicklung der LafargeHolcim-Aktie seit dem Amtsantritt von Konzernchef Jan Jenisch im September 2017 (Quelle: www.cash.ch)

Trotz seines beeindruckenden Leistungsausweises bei seinem früheren Arbeitgeber erhielt Jenisch von der Börse bisweilen allerdings keine Vorschusslorbeeren. Bei seinem Amtsantritt kostete die Aktie von LafargeHolcim noch gut 56 Franken. Doch obwohl sich die Aktie von den Mehrjahrestiefstkursen von vor wenigen Wochen bei etwas mehr als 40 Franken kräftig erholen konnte, errechnet sich seit Anfang September 2017 noch immer ein Minus von fast 20 Prozent.

Auf den nächstjährigen Schätzungen der Zürcher Kantonalbank errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerademal 12. Die Dividendenrendite liegt bei stolzen 4,4 Prozent. In den letzten Monaten wurden aber immer wieder Analystenstimmen laut, die die Ausschüttungspolitik von LafargeHolcim als nicht nachhaltig kritisierten.