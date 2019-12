Man werde Daten zu allen drei derzeitigen Studien liefern, in denen MPs DARPin-Moleküle eingesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

So habe man erst in der vergangenen Woche am Fachkongress ASH Daten zu MP0250 präsentiert, die weiterhin eine lang anhaltende Reaktion bei Patienten mit Multiplem Myelom im rezidivierten/refraktären Setting zeigten. Laut Mitteilung verfügt der Kandidat über einen neuartigen Wirkmechanismus, der sowohl auf VEGF als auch auf HGF ausgerichtet ist.

Gleichzeitig kündigt MP an, Partnerschaftsmöglichkeiten für MP0250 zu prüfen. Daher werde man auch die bisher geplante klinische Studie zur Untersuchung von MP0250 in Kombination mit einem IMiD nicht starten.

Der Kandidat MP0274 ist der zweite, am weitesten entwickelte Onkologie-Kandidat, wie MP mitteilte. Dieser DARPin hat laut Mitteilung eine breite Anti-HER-Aktivität, die HER1, HER2 und HER3-vermittelte Signale über HER2 hemmt und den Zelltod (Apoptose) einleitet.

Daten zu MP0310 angekündigt

Darüber hinaus kündigte MP noch weitere Daten zu MP0310 an. Hier arbeitet das Biotechunternehmen mit dem US-Konzern Amgen zusammen. Bei MP0310 handelt es sich den Angaben zufolge um ein multidomänes DARPin, das entwickelt wurde, um Immunzellen gezielt im Tumor und nicht im Rest des Körpers zu aktivieren, was zu einer höheren Wirksamkeit bei weniger Nebenwirkungen führen kann.

DARPins sind nicht-antikörper-basierte kleine Proteine, die sich zur Bindung an bestimmte Angriffsziele ausgestalten lassen. Die geringe Grösse und die hohe Bindungsfreudigkeit der Moleküle ermöglicht es ihnen, tief in feste Tumore vorstossen zu können.

