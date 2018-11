Die Frage war nicht ob, sondern vielmehr in was für einem Umfang Swiss Life am diesjährigen Investorentag den Anteil am Jahresgewinn erhöht, der als Dividende an die Aktionäre fliesst. Ausserdem wurde dem Lebensversicherungskonzern aus Zürich schon seit Wochen die Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms nachgesagt.

Nun liefert Swiss Life ab. In Zukunft sollen 50 bis 60 Prozent (zuvor 30 bis 50) Prozent des Jahresgewinns als Dividende ausgeschüttet werden. Analysten hatten mit einer Erhöhung der Ausschüttungsquote auf rund 50 Prozent gerechnet. Zum Vergleich: 2017 lag die Ausschüttungsquote bei knapp 44 Prozent.

Darüber hinaus will das Unternehmen über die kommenden 12 Monate eigene Aktien im Gegenwert von bis zu einer Milliarde Franken über eine zweite Handelslinie zurückkaufen.

Was die neuen Mittelfristziele anbetrifft, so bewegen sich diese im Rahmen der Analystenerwartungen für die nächsten drei Jahre.

Insgesamt kommen die Vorabinformationen zum diesjährigen Investorentag bei den Anlegern gut an. An der Schweizer börse SIX gewinnt die Swiss-Life-Aktie kräftige 1,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 388,80 Franken. Damit rücken die bisherigen Mehrjahreshöchstkurse von Anfang November bei 393,60 Franken wieder näher.

Dividendenrendite bietet Schutz vor tieferen Kursen

Händler sehen von den neuen Zielvorgaben und der grosszügigeren Ausschüttungspolitik dringend benötigte Kursimpulse ausgehen, zumal der Lebensversicherungskonzern mit dem vor zwei Wochen veröffentlichten Zwischenbericht für die ersten neun Monate nicht bei allen Analysten punkten konnte (cash berichtete).

Die Bank Vontobel zeigt sich wenig überrascht von den neuen Zielvorgaben. Der Konzern verfolge weiterhin die Diversifizierung seiner Erträge. Bisher habe die Unternehmensleitung nicht enttäuscht und ihre Ziele erreicht oder gar übertroffen, so schreibt die Zürcher Bank weiter. Sie sieht in der neuen Ausschüttungspolitik und der attraktiv hohen Dividendenrendite einen willkommenen Schutz vor einer Abwärtsbewegung. Das Anlageurteil lautet deshalb weiterhin "Buy", das Kursziel wird mit 410 Franken angegeben.

Bei J.P. Morgan wird die grosszügigere Dividendenpolitik als "sehr aktionärsfreundlich" bezeichnet. Der US-Investmentbank zufolge liegt die Ausschüttungsquote am oberen Ende der Erwartungsbandbreite. Gleichzeitig sei der Markt "nur" von einem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Franken ausgegangen. J.P. Morgan sieht die zukünftigen Dividendenschätzungen auf Basis der vorliegenden Informationen denn auch um 5 bis 10 Prozent steigen. Die US-Investmentbank stuft die Aktie allerdings wie bis anhin nur mit "Neutral" und einem Kursziel von 370 Franken ein.

Analyst der Zürcher Kantonalbank fast mit einer Punktlandung

Der Versicherungsanalyst der Zürcher Kantonalbank kommt mit seinen Prognosen am nächsten. Er hatte mit einer Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 40 bis 60 Prozent genauso wie mit einem Aktienrückkaufprogramm gerechnet. Mit dem Aktienrückkaufprogramm soll die durch die vorzeitige Rückzahlung der Wandelanleihe im Jahre 2017 entstandene Verwässerung ausgeglichen werden, so schrieb der Analyst erst vor wenigen Wochen. Er spielte damit auf die 2,142 Millionen neugeschaffenen Aktien an.

Würde Swiss Life diese Titel zu aktuellen Kursen zurückkaufen, kosteten diese gut 800 Millionen Franken. Mit einer Milliarde Franken ist das Aktienrückkaufprogramm daher sogar etwas höher dotiert.

Dass die Zürcher Kantonalbank selbst von Swiss Life mit der Umsetzung des Programms beauftragt wurde, dürfte wohl eher ein Zufall sein.