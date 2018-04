So dürften Investitionen in die Forschung und Entwicklung die Grundlage für eine überdurchschnittliche Performance bilden, teilt der Konzern am Mittwoch im Vorfeld des Investorentags mit. Gleichzeitig laufen die Gespräche mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank, der sich an Swiss Re beteiligen möchte, weiter.

Mit einer Swiss Solvency Test-Quote (SST) von 269 Prozent im Jahr 2018 verfüge Swiss Re weiterhin über eine branchenweit führende Kapitalausstattung, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein wichtiger Baustein für den zukünftigen Erfolg sei zudem die Technologiestrategie. So wolle sich Swiss Re über interne Entwicklungen und strategische, externe Partnerschaften Zugang zu neuen Risikopools verschaffen.

Eine wichtige Partnerschaft könnte mit Softbank eingegangen werden. Die Gespräche hinsichtlich einer möglichen Partnerschaft und Minderheitsbeteiligung laufen laut Swiss Re weiter. Sie befänden sich aber weiterhin in einem frühen Stadium. Ob es zu einer Kooperation oder dem Kauf einer Beteiligung komme, sei daher noch offen.

Swiss Re erwartet jedoch aus heutiger Sicht, dass eine allfällige Minderheitsbeteiligung 10 Prozent des Swiss Re-Aktienkapitals nicht übersteigen wird. Gleichzeitig würden die beiden Parteien verschiedene Bereiche für eine potenzielle strategische Zusammenarbeit erkunden. Weiter hält der Rückversicherer fest, dass er über eine "weiterhin sehr starke" Kapitalausstattung verfügt und dass keine Ausgabe von neuem Kapital in Erwägung gezogen wird.

(AWP)