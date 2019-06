Der Detailhandelskonzern Valora lädt am heutigen Mittwoch zum diesjährigen Investorentag. In einer Vorabinformation an die Medien setzt sich das Unternehmen aus dem Baselbiet neue Mittelfristziele. Der Umsatz soll bis ins Jahr 2025 jährlich um 2 bis 3 Prozent, der Gewinn je Aktie sogar um 7 Prozent wachsen.

Was die Gewinnentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 betrifft, so dämpft Valora hingegen die Erwartungen. Aufgrund hoher Investitionen ins Verkaufsstellennetz rechnet der Detailhandelskonzern für beide Jahre gerademal mit einem operativen Gewinn (EBIT) in der Höhe von rund 89 Millionen Franken.

Noch im April war für 2019 von einem operativen Gewinn (Stufe EBIT) in Höhe von 96 bis 104 Millionen Franken die Rede. Die Analystenschätzungen für 2019 liegen bei rund 96 Millionen Franken und jene für das Folgejahr bei 102 Millionen Franken. Deshalb müssen die Analysten wohl oder übel den Rotstift ansetzen.

Zusätzlicher Investitionsbedarf

Bei den Anlegern kommen diese Neuigkeiten verständlicherweise nicht gut an. Zur Stunde verliert die Valora-Aktie noch 5,1 Prozent auf 250 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 245,50 Franken.

Aus Sicht der Bank Vontobel meldet Valora einen guten Start ins Jahr mit einem Anstieg des operativen Gewinns um gut 9 Prozent in den ersten fünf Monaten. Anlässlich des diesjährigen Investorentags erhofft sich die Zürcher Bank nicht nur mehr Klarheit über die Wachstums- und Rentabilitätstreiber, sondern auch über die Auswirkungen der Anpassungen der Buchführungsvorschriften nach IFRS 16. Das Anlageurteil für die Aktie lautet weiterhin "Hold" und das Kursziel 270 Franken.

Wie die Zürcher Kantonalbank ergänzt, benötigt der Gewinn zusätzlicher SBB-Verkaufsstandorte kurzfristig einiges an Investitionen. Die neuen Mittelfristziele hält sie für ereichbar, muss jedoch die eigenen Gewinnschätzungen für die Jahre ab 2021 leicht absenken. Dennoch wird die Valora-Aktie mit "Übergewichten" zum Kauf empfohlen.

Kurserholung seit Jahresbeginn in Frage gestellt

Auf dem Schlussstand vom Dienstagabend errechnet sich bei der Valora-Aktie für die Zeit seit Jahresbeginn ein ansehnliches Kursplus von fast 23 Prozent. Den Dividendenabgang von Anfang April mitberücksichtigt sind es sogar mehr als 28 Prozent. Die gedämpften Gewinnerwartungen für die Jahre 2019 und 2020 stellen die seit Jahresbeginn beobachtete Gewinnerholung nun aber teilweise in Frage.

Händlern zufolge überrascht Valora nicht zum ersten Mal mit einer Gewinnwarnung. In der jüngeren Firmengeschichte sei es allerdings zu keinen solchen mehr gekommen, so heisst es. Für Händler lag nach der Neuausschreibung der Verkaufsflächen durch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf der Hand, dass der Baselbieter Detailhandelskonzern die noch im April kommunizierten diesjährigen Gewinnvorgaben nicht einhalten kann.