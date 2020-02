Auch Stunden nach dem erwarteten Termin am späten Montagabend (Ortszeit; Nacht zum Dienstag MEZ) war unklar, wer die Urwahl im ländlichen Bundesstaat Iowa für sich entschieden hatte. Veranstalter machten Unstimmigkeiten bei den Ergebnissen des vergleichsweise komplizierten Wahlverfahrens verantwortlich. Grund seien Qualitätskontrollen, erklärte die Demokratische Partei in dem Bundesstaat. Die Richtigkeit der Ergebnisse habe oberste Priorität. 25 Prozent der Wahlbezirke hätten Ergebnisse übermittelt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von technischen Pannen.

Bei den Republikanern setzte sich Präsident Donald Trump erwartungsgemäss mit überwältigender Mehrheit durch. Bei den Vorwahlen wird der Kandidat jeder jeweiligen Partei für die eigentliche Präsidentschaftswahl im November bestimmt.

Bei den Demokraten gibt es ein grosses Bewerberfeld. Insgesamt waren es fast 30 Anwärter, 17 sind bereits ausgestiegen, 11 sind noch übrig. Auf nationaler Ebene liegt in Umfragen seit langem - in wechselnden Konstellationen - ein Führungstrio vorne: der moderate Ex-US-Vizepräsident Joe Biden sowie die beiden linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

In Umfragen in Iowa hatte Biden über lange Strecken auch auf Platz eins gelegen. Zuletzt zog aber Sanders an ihm vorbei und sicherte sich dort die Favoritenrolle. Zwischenzeitlich hatte auch der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg, die Umfragen in Iowa angeführt, was die Konkurrenz nervös machte. Es ist also ein spannendes Rennen - mit möglichen Überraschungen.

Die Wähler in Iowa entscheiden nur über 41 der 3979 Delegierten, die letztlich den demokratischen Präsidentschaftskandidaten wählen werden. Weil die Vorwahlen aber traditionell in Iowa beginnen, kommt dem ländlichen Bundesstaat im Mittleren Westen mit nur knapp 3,2 Millionen Einwohnern ein grosses Gewicht zu: Ein guter Start in Iowa kann die Aussichten eines Bewerbers auf die Präsidentschaftskandidatur befeuern - ein schlechtes Abschneiden ist nur schwer wieder wettzumachen.

