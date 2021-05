Die Aktien des Flugzeugzulieferers Montana Aerospace werden zu 25,65 Franken zugeteilt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der ursprünglichen Preisspanne von 24,15 bis 25,65 Franken je Titel. Damit komme die Firma auf einen Börsenwert von rund 1,2 Milliarden Franken. Der Handel an der SIX starte um 09.00 Uhr.

Die vom österreichischen Unternehmer Michael Tojner kontrollierte Montana Aerospace beliefert Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing, aber auch Autokonzerne mit Bauteilen. Ende April war bereits dem Pharmazulieferer PolyPeptide ein erfolgreiches Debüt an der Schweizer Börse geglückt.

(Reuters)