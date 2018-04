Dabei will das Unternehmen seine Aktien in einer Preisspanne von 30 bis 40 Franken verkaufen, wie Polyphor am Freitag mitteilte. Der Firma fließen damit brutto 100 bis 150 Millionen Franken zu.

Mit dem Geld will Polyphor, beheimatet in Allschwil BL, die Entwicklung der wichtigsten Produktkandidaten Murepavadin gegen resistente Bakterien und Balixafortide finanzieren. Der erste Handelstag ist am oder um den 15. Mai geplant.

Geleitet wird die Emission von der UBS und der Deutschen Bank. Als Co-Lead-Manager sind die Zürcher Kantonalbank und Cantor Fitzgerald tätig.

(Reuters/cash)