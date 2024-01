Der Iran und Pakistan schlagen nach wechselseitigem Beschuss von Milizenstellungen im jeweiligen Nachbarland versöhnliche Töne an. Das pakistanische Aussenministerium teilte am Freitag mit, Aussenminister Jalil Abbas Jilani habe seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amirabdollahian in einem Gespräch die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit versichert. In Sicherheitsangelegenheiten sei eine engere Kooperation erforderlich. Iranische Staatsmedien zitierten Amirabdollahian mit den Worten, bilaterale Zusammenarbeit sei notwendig, um «Terroristenlager» auf pakistanischem Gebiet zu zerstören. Die territoriale Integrität Pakistans sei auch für den Iran von grossem Interesse.