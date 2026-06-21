Auf dem Bürgenstock hat das Treffen zwischen den USA und dem Iran am Sonntag begonnen. Beteiligt waren US-Vizepräsident J.D. Vance und der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi sowie als Vermittler die Premierminister von Katar und Pakistan. Vance sprach in seiner Eröffnungsrede von einem «historischen Treffen». Er rief dazu auf, im Nahen Osten «eine neue Seite aufzuschlagen».
«Wir haben in den vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt», erklärt der Vizepräsident wenige Stunden später am Nachmittag auf dem Bürgenstock. «Wir sehen jetzt eine gemeinsame Zukunft, in der alle zusammenarbeiten können, um Frieden und Wohlstand zu fördern.»
US-Präsident Donald Trump habe dazu aufgerufen, «ein neues Kapitel aufzuschlagen», um die Beziehungen der USA zum Iran zu verändern. Die in der Schweiz beginnenden technischen Verhandlungen würden es beiden Seiten ermöglichen, zusammenzukommen und an der Lösung der Probleme zu arbeiten, erklärt Vance.
Ziel: Endgültige Vereinbarung
Die Verhandlungen begannen vier Tage, nachdem die Präsidenten Donald Trump und Massud Peseschkian am Mittwoch in Versailles eine Grundsatzvereinbarung zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten unterzeichnet hatten. Ziel ist es, eine endgültige Vereinbarung zu erzielen, insbesondere über das iranische Atomprogramm, aber auch über die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe der iranischen Vermögenswerte durch die USA.
Die Schweiz wird von Bundesrat Ignazio Cassis vertreten. Der Chef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) traf am Vormittag seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi und danach US-Aussenminister Vance. Bis zu 2000 Armeeangehörige und die Polizeikorps sichern den Nidwaldner Standort.
(AWP/Reuters)