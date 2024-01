«Heute stehen wir vor einem umfassenden Kampf mit dem Feind», sagte der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden, Hossein Salami, am Samstag in Bandar Abbas. In der Hafenstadt am Persischen Golf nahm die iranische Marine mit der «Abu Mahdi» ein neues Kriegsschiff in Betrieb und enthüllte 100 Raketenwerfer. Salami präzisierte zwar nicht, wen er mit dem Feind meinte. Jedoch haben die USA eine Koalition mit 22 Staaten geschmiedet, die die Handelsschifffahrt durch das Rote Meer vor Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen zu schützen. Diese werden nach westlichen Erkenntnissen vom Iran unterstützt und haben sich solidarisch mit der Hamas im Gazastreifen erklärt. Wiederholt haben die Huthi-Rebellen Frachter im Roten Meer angegriffen, die nach ihrer Darstellung in Verbindung mit Israel stehen.