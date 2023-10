An den Razzien in der Nacht seien Panzer und Infanterie beteiligt gewesen, sagte ein Armee-Sprecher am Montag. Die Vorstösse gingen tief in den Gazastreifen. Parallel dazu griff die Luftwaffe den Angaben zufolge mehr als 320 Ziele innerhalb von 24 Stunden an. Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen berichtete von 463 Toten ebenfalls innerhalb von 24 Stunden. Die Hamas feuerte weiter Raketen auf Israel ab. Zwar gelangten Hilfsgüter in Lastwagen aus Ägypten in das abgeriegelte Gebiet mit 2,3 Millionen Menschen. Den UN zufolge entsprach das Volumen jedoch vier Prozent von dem, was vor dem Krieg täglich importiert wurde.