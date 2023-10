Kaum Zugang zu Lebensmitteln und Wasser

Israel kündigte am Sonntag an, es werde in der kommenden Woche die Unterstützung für Hilfslieferungen aus Ägypten drastisch erhöhen. Der israelische Oberst Elad Goren von der Koordinierungsstelle Cogat rief die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens nochmals auf, in den Süden zu fliehen. In der Gegend von Chan Junis im Süden des Gazastreifens gebe es eine humanitäre Zone. «Wir empfehlen den Zivilisten immer noch, sich dorthin zu begeben», sagte Goren. Vor allem der Norden des Küstenstreifens wird von Israel massiv bombardiert.