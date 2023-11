Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind im Al-Schifa-Krankenhaus in den vergangenen Tagen 32 Patienten gestorben, darunter drei Neugeborene. Mindestens 650 Patienten hielten sich noch in der Klinik auf, sagte Behördensprecher Aschraf Al-Kidra am Montag. Bei dem Vergeltungsfeldzug Israels für das Hamas-Massaker vom 07. Oktober sind nach palästinensischen Angaben bislang mehr als 11'000 Menschen im Gazastreifen getötet worden, darunter etwa 40 Prozent Kinder. In dem Küstenstreifen leben etwa 2,3 Millionen Menschen. Bei dem Angriff von Hamas-Kämpfern waren israelischen Angaben zufolge im Oktober bis zu 1400 Menschen getötet worden, die meisten davon Zivilisten, und etwa 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.