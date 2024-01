Der israelischen Armee zufolge ist man nun in einer zweiten Phase des Einsatzes, nachdem die erste vor allem dem Norden des Gazastreifens gegolten hätte. Aus der internationalen Gemeinschaft kamen zuletzt verstärkt Aufforderungen an Israel, mehr für den Schutz von Zivilisten zu tun. Israel wiederum verweist darauf, dass die Hamas diese häufig als menschliche Schutzschilde benutze. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat betont, man setze die Angriffe bis zur Vernichtung der Hamas fort. Laut dem israelischen Militär wird man in einer nächsten Phase allerdings dann vor allem auf Präzisionseinsätze gegen das Führungspersonal der Hamas und verbliebene Stellungen setzen.