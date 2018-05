Dazu sei die Also Financial Services GmbH gegründet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Angebot startet laut den Angaben in Deutschland, danach soll es in weiteren europäischen Ländern erhältlich sein.

Das neue Angebot richte sich an Reseller, schreibt Also weiter. Während bisher Kundenanfragen im Leasingbereich an externe Partner vermittelt worden seien, bekämen die Kunden nun ein neues, erweitertes Finanzierungsangebot aus einer Hand. Dies garantiere schnellere Reaktionszeiten.

Zum neuen Angebot zählen laut den Angaben unter anderem Mietverträge für IT-Infrastruktur für die Endkunden. Dabei sei in Zusammenarbeit mit dem Reseller oder einer Remarketinggesellschaft ein Austausch der Hardware während der Vertragslaufzeit oder eine Kaufoption für den Reseller am Ende der Laufzeit möglich.

(AWP)