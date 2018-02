Der Umsatz des IT-Logistiker Also stieg laut Mitteilung vom Montag um gut 11% auf 8,9 Mrd EUR. Auf operativer Stufe (EBITDA) verzeichnete das Unternehmen eine Verbesserung um 7,7% auf 157,3 Mio EUR und auf Stufe Reingewinn ein Plus von 11,2% auf 92,5 Mio EUR (EBT +9,0% auf 124,2 Mio).

CEO Gustavo Müller spricht in der Mitteilung von einem "herausragenden Ergebnis". Man habe die Ziele für 2017 übertroffen, treibe die Transformation "erfolgreich voran" und setze die Strategie "konsequent" um. Ende Juli 2017 beim Halbjahresergebnis hiess es, Umsatz und Gewinn sollen auf Ganzjahresbasis höher ausfallen.

Die Ausschüttung an die Aktionäre wird aufgrund der Zahlen um über ein Fünftel erhöht. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären an der Generalversammlung vom 27. März nämlich die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlage-Reserven in Höhe von 2,75 CHF pro Aktie vor (VJ 2,25 CHF) vor.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 23. Februar publiziert.

(AWP)