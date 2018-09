Kudelski Security werde sein Angebot in den USA um Produkte von SentinelOne zur Endpunkterkennung erweitern, teilte Kudelski am Mittwoch mit.

"Mit der Aufnahme von SentinelOne in unsere ausgewählte Liste hoch qualifizierter Technologien sind wir in der Lage, unseren Kunden erstklassige Lösungen für den Endpunktschutz anzubieten", lässt sich Kudelski Security-Chef Rich Fennessy in der Mitteilung zitieren.

(AWP)