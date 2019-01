Cendee wird Wisekeys Plattform für Public-Key-Infrastrukturen (PKI), Internet der Dinge (IoT) und Blockchain bei einer Reihe von Kundenprojekten einsetzen.

Die beiden Unternehmen wollen zudem ein gemeinsames Blockchaincenter in Malaysia aufbauen, wie Wisekey am Freitag mitteilte. Ziel ist es, eine massgeschneiderte vertrauenswürdige Blockchain als Serviceplattform zu schaffen. In den letzten Monaten hat Wisekey bereits den Aufbau von ähnlichen Kompetenzzentern in den USA, China, Indien und Lateinamerika angekündigt.

(AWP)