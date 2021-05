Bernd Schlotter wird per 2. August 2021 als President of Services zu SoftwareOne stossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Schlotter wird gleichzeitig in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen.

Die Services-Funktion werde künftig auf Geschäftsleitungsebene vertreten sein. Ziel sei, die Transformation zu einem Anbieter von IP-basierten Solutions & Services, kombiniert mit einem starken Software- und Cloud-Geschäft zu beschleunigen, wie die Neuorganisation begründet wird.

Schlotter wird in seiner neuen Rolle dafür verantwortlich sein, das bestehende Solutions- und Services-Portfolio weiterzuentwickeln. Er verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen bei Technologie- und Beratungsunternehmen, zuletzt war er als Managing Director und Senior Partner im Silicon-Valley-Büro der Boston Consulting Group tätig.

(AWP)