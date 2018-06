"Investoren werden wählerischer und kaufen nicht mehr willkürlich jede Emission", sagt der Credit-Stratege der Rabobank Hyung-Ja de Zeeuw. "Ich glaube nicht, dass das unrealistische Niveau von Neuemissionen, das wir in der Vergangenheit sahen, länger machbar sein wird."

Der Widerstand könnte sich noch verstärken, wenn der Rückstau an Emissionen, der sich während der politischen Unruhen in der letzten Woche gebildet hat, den Markt schnell überschwemmt. Der italienische Mautstrassenbetreiber Atlantia führt die Liste der Unternehmen mit Investment-Grade-Rating, die den Markt anzapfen wollen, mit einer geplanten Multi-Tranchen-Emission an. Daneben haben sich der belgische Versorger Elia System Operator, der Zementhersteller LafargeHolcim und O2 Telefonica Deutschland Holding in Position gebracht.

"Die Emittenten werden zurückkommen, wenn sich der Staub gelegt hat und der Markt neue Clearing-Level findet, aber sie müssen wahrscheinlich mehr zahlen", sagt Michal Jezek, Credit-Stratege bei Deutsche Bank. Das gelte insbesondere, "wenn mehrere zur gleichen Zeit kommen, wenn sich die Pipeline schließlich bewegt."

Mehr bezahlen

Für die Emittenten hatte es bereits vor den jüngsten Marktturbulenzen begonnen, teurer zu werden. Die BMW preiste eine achtjährige Anleihe im vergangenen Monat bei 38 Basispunkten über Mid-Swaps. Das waren 13 Basispunkte mehr als bei einem zehnjährigen Papier Anfang des Jahres. Deutsche Telekom zahlte im Mai zehn Basispunkte mehr für eine 7,5-jährige Anleihe im Vergleich zu einem Papier mit sieben Jahren Laufzeit im Januar 2017.

Whirlpool und die Bertelsmann haben im vergangenen Monat Investment-Grade-Emissionen zurückgezogen, während Grupo Aldesa und NBG Pangaea ihre Hochzins-Anleihen vom Tisch nahmen. Andere Sub-Investment-Grade-Emittenten, darunter Nexi Capital und Olympic Entertainment Group, änderten als Reaktion auf Widerstand der Anleger ihre Anleihebedingungen.

Die Anleihekäufer werden zurückhaltender, weil die Zentralbanken weltweit zu einer strafferen Geldpolitik übergehen und weil es wachsende Risiken in Europa gibt. Die Risikoaufschläge von Euro-denominierten Papieren mit Investment-Grade-Rating stiegen letzte Woche auf Basis von Bloomberg Barclays-Indexdaten auf bis zu 120 Basispunkte. Die Renditen sind den Daten zufolge auf fast ein Prozent gestiegen - rund 40 Basispunkte mehr gegenüber einem Rekordtief im November.

Immer noch niedrig

Zwar steigen die Finanzierungskosten, doch sind sie gleichwohl weit unter dem historischen Niveau geblieben, und die Renditen konnten in den letzten Jahren wiederholt die Marke von einem Prozent nicht durchbrechen. Die Europäische Zentralbank wird auch weiterhin einige Unternehmensanleihen kaufen, wenn ihre Bestände fällig werden, auch wenn neues Geld ausläuft. Die Zentralbank könnte ihre Wertpapierkäufe bereits im September beenden.

"Der Euro-Refinanzierungsmarkt wird noch eine Zeitlang sehr attraktiv bleiben", sagt Géraud Charpin, Portfoliomanager in London bei BlueBay Asset Management. "Die Nachfrage sollte stark bleiben und die EZB wird nicht verschwinden."

Die Bildung der neuen Regierung in Italien hat nach dem Einbruch der letzten Woche die Märkte stabilisiert, auch wenn die Politik der populistischen Parteien zu Spannungen mit der Europäischen Union führen könnte. Gleichwohl könnte die Bedeutung der Tumulte an den Anleihemärkten, die durch die Verzögerung bei der Regierungsbildung ausgelöst wurde, darin bestehen, die zugrunde liegenden Schwächen zu verdeutlichen, meinen die Analysten der Nordea Bank AB um Martin Enlund.

"Die Märkte achten stärker auf politische Risiken, wenn sich die Wachstumsaussichten verschlechtern und wenn die Zentralbanken die Liquidität abbauen", schrieben sie letzte Woche in einer Einschätzung.

