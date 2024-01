Das globale Wachstum dürfte dieses Jahr 3,1 Prozent betragen und damit 0,2 Punkte mehr als im Oktober erwartet, teilte der IWF am Dienstag in Johannesburg mit. 2025 wird dann mit 3,2 Prozent gerechnet. Vor allem die USA und China als grösste Volkswirtschaften seien robust. Für beide Länder stufte die Finanzorganisation mit Sitz in Washington ihre Prognosen nach oben. Deutschland dürfte dieses und nächstes Jahr zwar wachsen, aber weniger stark als bisher gedacht.