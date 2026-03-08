Bargeld wird in der Bundesverfassung verankert

In der Abstimmung über die Bargeldinitiative respektive den Gegenvorschlag dürfte gemäss den Hochrechnungen der Gegenvorschlag durchkommen. Auch dieser will das Bargeld in der Bundesverfassung verankern und wird voraussichtlich durch eine rund 70-prozentige Mehrheit getragen. Die Initiative findet bei 45 Prozent der Stimmenden Anklang.