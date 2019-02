Die Frage war nicht, ob Zurich Insurance Group die Jahresdividende erhöhen, sondern vielmehr wie üppig die Erhöhung ausfallen würde.

Seit Donnerstagmorgen gibt es eine Antwort: Die Versicherungsgruppe schlägt den Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende in Höhe von 19 Franken vor. Das deckt sich zwar mit den Analystenerwartungen, entspricht gegenüber dem Vorjahr aber nur einer Erhöhung um einen Franken. Ein neues Aktienrückkaufprogramm wird hingegen nicht ins Leben gerufen, was vereinzelt als enttäuschend bezeichnet wird.

Wenn schon nicht mit der Dividende, kann Zurich wenigstens mit dem Jahresergebnis punkten. Sowohl der operative Betriebsgewinn (BOP) als auch der Reingewinn liegen um 20 bis 24 Prozent über dem Vorjahreswert und damit am ganz oberen Ende der Erwartungsbandbreite.

Alleine dem starken die Zurich-Zahlenkranz ist es zu verdanken, dass die Zurich-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär von Anschlusskäufen erfasst wird. Zur Stunde gewinnt sie noch 0,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 315,75 Franken. Kurz nach 8 Uhr lag der Mittelkurs noch bei 319 Franken.

Keine Neuauflage des Aktienrückkaufprogramms

In einem Kommentar der US-Investmentbank Jefferies findet der Autor sichtlich Gefallen an den kontinuierlichen Fortschritten beim Tagesgeschäft. An der Ergebnisqualität stösst er sich hingegen etwas. Die Zurich-Aktie wird bei Jefferies mit Hold und einem Kursziel von 310 Franken (aktuell: 315 Franken) eingestuft.

Auch sein Berufskollege bei der UBS erachtet den vorliegenden Zahlenkranz als insgesamt solide. Obschon die Combined Ratio etwas tiefer als erwartet ausfällt, was positiv zu werten sei, hält der UBS-Analyst die diesbezüglichen Ambitionen des Unternehmens für übertrieben und für vorerst wohl nicht erreichbar.

Zudem hatte er sich die Bekanntgabe eines neuen Aktienrückkaufprogramms erhofft. Da in der Medienmitteilung nirgends etwas zu einem solchen Rückkaufprogramm zu finden ist, hält der Analyst am Neutral lautenden Anlageurteil sowie am 12-Monats-Kursziel von 307 Franken fest.

Dividendenüberraschung bleibt aus

Spätestens nach dem Investorentag von Anfang Dezember war klar, dass die Zurich Insurance Group die Dividende nur leicht erhöhen dürfte. Viele Analysten sahen sich damals gezwungen, ihre übertriebenen Dividendenerwartungen zu korrigieren.

Die Zurich Insurance Group misst sich bei der Ausschüttungspolitik an der sogenannten Z-ECM-Quote. Letztere ist zwischen Oktober und Dezember letzten Jahres denn auch von 129 auf 125 Prozent zurückgefallen. Sie liegt damit nur noch knapp über der firmeneigenen Zielbrandbreite von 100 bis 120 Prozent. Noch vor einem Jahr lag die Quote deutlich über dem jetzigen Stand.

Jefferies macht die Verwerfungen an den Finanzmärkten im Schlussquartal für die rückläufige Z-ECM-Quote verantwortlich. Berechnungen der US-Investmentbank zufolge dürfte die Quote nach der im Januar beobachteten Gegenbewegung allerdings wieder um 2 Prozentpunkte gestiegen sein.