Laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) starb Madoff im amerikanischen Bundesgefängis in Butner im Staat North Carolina. Dort sass er eine auf 150 Jahre ausgesprochene Verurteilung ab. Laut seinem Anwalt litt Madoff an einem Nierenleiden.

2009 wurde Madoff dafür verurteilt, 37'000 Menschen in 136 Ländern mit einem Schneeballsystem betrogen zu haben. In einem Schnellballsystem werden Investitionen von Anlegern einfach an andere Anleger ausbezahlt und als Finanzmarktgewinn bezeichnet. So ein Vorgehen ist höchst illegal.

Es ging um 65 Milliarden Dollar. Zu den Geschädigten gehörten Prominente wie der Regisseur Steven Spielberg, der Schauspieler Kevin Bacon oder der Nobelpreisträger Elie Wiesel.

Madoffs illegale Machenschaften hatten laut den Ermittlern in den 1970er Jahren begonnen. Madoff selber sagte, es habe erst in den 1990er Jahren begonnen. Das Betrugssytem flog im Dezember 2008 inmitten der globalen Finanzkrise auf und sorgte in der damals ohnehin schon erschütterten Finanzwelt für weitere Verunsicherung.

Folgt mehr.

(cash)