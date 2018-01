Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 114,7 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem erneuten Anstieg des Indikators auf 116,2 Punkte gerechnet.

Der Indikator befindet sich jedoch weiter auf einem sehr hohen Niveau. Im Vormonat hatte er mit 115,3 Punkten den höchsten Stand seit 17 Jahren erreicht.

Auch das von der EU-Kommission erhobene Geschäftsklima (BCI), das nur die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe misst, gab ebenfalls überraschend nach. Der BCI fiel um 0,06 Punkte auf 1,54 Zähler. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg auf 1,68 Punkte erwartet. Im Vormonat hatte der Indikator mit 1,60 Punkten den höchsten Wert seit 1985 erreicht.

Solides Wachstum

Die Wirtschaft ist dagegen auf einem soliden Wachstumspfad. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung des Währungsraums um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Ökonomen hatten für die Monate Oktober bis Dezember mit dieser Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gerechnet. Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal laut Eurostat um 2,7 Prozent höher. Auch dies war erwartet worden.

Für das gesamte Jahr 2017 meldeten die Statistiker ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent. Ein Jahr zuvor war das Wachstum im gemeinsamen Währungsraum mit 1,7 Prozent deutlich schwächer ausgefallen.

(AWP)