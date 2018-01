Die Teuerungsrate sank im Januar auf 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten dies erwartet. Im Dezember waren es noch 1,4 Prozent. Die Europäischen Zentralbank strebt als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp 2 Prozent an.

Die Euro-Wächter pumpen seit fast drei Jahren über den Kauf von Anleihen enorme Geldsummen ins Finanzsystem, um für mehr Inflation zu sorgen. Im Zuge der jüngsten Konjunkturerholung wurde das Volumen zuletzt auf monatlich 30 Milliarden Euro beschränkt. Insgesamt ist das Kaufprogramm iauf 2,55 Billionen Euro angelegt und soll noch bis mindestens Ende September laufen.

Energie verteuerte sich im Währungsraum zum Jahresstart weniger stark als im Dezember. Sie kostete 2,1 Prozent mehr als im Januar 2017. Im Dezember waren es noch 2,9 Prozent. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak zogen diesmal um 1,9 Prozent an. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,2 Prozent.

(Reuters)