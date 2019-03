Im Januar habe es im Monatsvergleich einen Rückgang um 0,1 Prozent gegeben, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren von einem Anstieg um 0,3 Prozent ausgegangen, nachdem die Einkommen im Dezember um 1,0 Prozent gestiegen waren.

Zu den Konsumausgaben der US-Bürger im Januar machte das Ministerium keine Angaben. Nach dem teilweisen Regierungstillstand im Januar ("shut down") kommt es in den USA zu aussergewöhnlichen Veröffentlichungen von Konjunkturdaten. So hat das Handelsministerium gemeinsam mit den Kennzahlen für Januar auch Daten aus dem Dezember nachgezogen.

Demnach gab es bei den Konsumausgaben im Dezember einen Rückgang um 0,5 Prozent, nachdem sie im November um 0,6 Prozent im Monatsvergleich gestiegen waren.

Sinkende Inflation

Die Jahresinflation, gemessen an dem von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmass PCE, fiel im Dezember von 1,8 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent. Die Kernrate, die schwankende Preiskomponenten wie Energie ausklammert, verharrte auf 1,9 Prozent. Diese Kernrate war erwartet worden.

Das Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent ist damit in Reichweite. Das offizielle Ziel der Fed bezieht sich auf die Gesamtrate des PCE-Index. Immer wieder verweisen Notenbanker der Fed aber auch auf die Kernrate als zuverlässigeres Mass für die Inflation.

(AWP)