"Die Wirtschaft bleibt ab April in einer schwierigen Lage, da die Gefahr zunimmt, dass das Wachstum in Europa und Nordamerika wegen der beharrlichen Straffung der Geldpolitik ins Stocken gerät", so die Einschätzung von Takeshi Minami, Chefökonom am Norinchukin Research Institute. Führende Notenbanken wie etwa die Fed in den USA oder die Europäische Zentralbank (EZB) steuern im Kampf gegen die hohe Inflation längst einen straffen Kurs und stehen vor weiteren Zinserhöhungen. Japan widersetzt sich diesem Trend: Dort verfolgt die Bank of Japan (BoJ) bereits seit 2016 eine Politik der Zinskurven-Steuerung. Dabei peilen die Währungshüter Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an.