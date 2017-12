Die Deutsche Bank will ihre Ausgaben für die Modernisierung nicht erhöhen. "Wir investieren jedes Jahr rund zwei Milliarden Euro, um die Bank zu verändern und sie zu modernisieren", sagte CEO John Cryan der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe) in einem Interview. "Ich glaube nicht, dass wir drei Milliarden investieren könnten, denn das würde zu grosse Veränderungen auf einmal mit sich bringen." Die Deutsche Bank habe bereits eine Menge veralteter Systeme ausgewechselt, das Tempo sei angemessen.

Zugleich betonte Cryan, dass die Prozesse weiter verschlankt werden müssten. "Was unsere Effizienz angeht, so haben wir uns in einigen Bereichen sehr gut geschlagen, aber insgesamt haben wir noch nicht genug getan." Von jedem Euro, den die Bank einnehme, behalte sie 15 Cent Ergebnis, sagte Cryan. "Das ist nicht genug, wie der internationale Vergleich zeigt."

Trotz der schwachen Ertragskraft will das Geldhaus keine erneuten Abstriche bei den Boni machen. "Wir haben immer gesagt, dass wir für 2017 wieder zu unserem normalen System der variablen Vergütung zurückkehren wollen", sagte Cryan. "Und wir werden in manchen Bereichen auch die Gehälter anheben." Nach dem Verlust im vergangenen Jahr hatten neben dem Vorstand auch die übrige obere und mittlere Führungsebene auf Leistungszulagen für 2016 verzichten müssen.

Mehr Planungssicherheit bei Brexit

Für den Brexit sieht sich die Bank gewappnet. "London ist künftig nicht mehr das vorgegebene Buchungszentrum für unser globales Geschäft", sagte Cryan. "Spätestens Ende 2018 wollen wir alles, was wir derzeit in London verbuchen, auch in Deutschland verbuchen können." Zudem sehe es nun so aus, dass die Deutsche Bank ihre Niederlassung in London behalten könne und keine Tochtergesellschaft gründen müsse. "Das gibt uns weitaus mehr Planungssicherheit", sagte Cryan. Die Bank of England hatte vor kurzem erklärt, sie werde es ausländischen Instituten voraussichtlich erlauben, nach dem Brexit ihre Niederlassungen in Grossbritannien weiter zu betreiben anstatt eigene Tochtergesellschaften vorzuschreiben, die mit erheblichen Kapital ausgestattet werden müssten.

Die US-Steuerreform belaste auch die Deutsche Bank. "Auch wir werden davon betroffen", sagte Cryan. Eine konkrete Prognose wagte er nicht, die Bank analysiere die Auswirkungen des umfangreichen Gesetzeswerks noch.

Konkurrenten wie Credit Suisse, Barclays oder Goldman Sachs haben bereits erklärt, die Reform führe bei ihnen zu Milliardenbelastungen.

(Reuters)