J.P. Morgan erzielte im ersten Halbjahr einen Ertrag von rund 4 Milliarden Dollar mit ihrem Aktienmarktgeschäft, verglichen mit 5,7 Milliarden Dollar im gesamten letzten Jahr. Die Gesellschaft arbeite daran, diese höhere Dynamik beizubehalten, sagt Jason Sippel, Leiter globale Aktien in London. "Wir sind auf der ganzen Linie besser geworden, besonders in den Bereichen Prime, Block Trading und Quant Execution", sagte Sippel in einem Interview mit Bloomberg.

J.P. Morgan setzt darauf, dass Investitionen in elektronische Handelstechnologie, einschliesslich Algorithmen, und ein stärkerer Fokus auf die Handelsausführung es der Gruppe ermöglichen werden, bis 2021 den Spitzenplatz in der 58 Milliarden Dollar schweren Branche einzunehmen, sagte Sippel. Im Mai wurde er alleiniger Aktienchef, nachdem der ehemalige Co-Chef Mark Leung nach China berufen wurde.

J.P. Morgan, die grösste US-Bank nach Bilanzsumme, hat stark in den elektronischen Handel investiert und ihr Prime-Brokerage-Geschäft ausgebaut, um in den Ranglisten für den Aktienhandel in den letzten fünf Jahren aufzusteigen. Unter den Banken erzielte J.P. Morgan 2017 die dritthöchsten Aktien-Erträge hinter Morgan Stanley und Goldman Sachs. Die Gesellschaft sagte, sie sei im vergangenen Jahr auf einen Anteil von 10,3 Prozent des globalen Aktienmarktes gekommen, mehr als das Doppelte des Anteils im Jahr 2006.

Aktien-Profis gesucht

Sippel baut auf einem von seinem Vorgänger Tim Throsby ausgearbeiteten Plan auf, den elektronischen Handel und die Provisionstöpfe zu stärken. Throsby wollte, dass die Bank einer der drei weltweit führenden Aktienbroker wird. Sippel glaubt, dass J.P. Morgan noch höher greifen kann.

Aktien (Kassamarkt) sind die einzige wichtige Geschäftssparte, in der J.P. Morgan nach Angaben von Coalition Development im Jahr 2017 noch immer nicht zu den Top-3-Investmentbanken zählte. Im Mai führte die Bank im Management des Aktien-Kassasegment eine Umbesetzung durch. Sie betraute Chris Berthe mit der Aufsicht über viele der elektronischen Geschäfte in einer neuen Funktion als Leiter der globalen Cash-Ausführung und machte Dennis Fitzgerald zum Leiter globale Cash-Risiken, das Bereiche wie Block-Trading steuert.

"Wir wollen im Kassa-Bereich die Gewinner sein", sagte Sippel. "Wir wollen Leute, die den Aktienmarkt verstehen, die Marktstruktur, Algos, Liquidität und Daten-Know-how bekommen." Aktienhandelserträge von 1,96 Milliarden Dollar im zweiten Quartal trugen dazu bei, dass J.P. Morgan zum ersten Mal seit mindestens 2008 Goldman Sachs in dieser Kategorie geschlagen hat. Morgan Stanley, die seit 2014 den Spitzenplatz bei Aktien hält, kam auf Erträge von 2,5 Milliarden Dollar.

(Bloomberg)