Risikokapital und Mining im Fokus

"Der Markt ist nach wie vor sehr optimistisch, was die Aussicht auf einen deutlichen Preisanstieg bis zum Jahresende angeht. Dabei resultiert ein wesentlicher Teil dieses Optimismus aus der Ansicht, dass die Bitcoin-Nachfrage über Spot-ETFs in gleichem Tempo weitergehen wird, selbst wenn das Bitcoin-Angebot nach der Halbierung abnimmt", so JPMorgan in einer separaten Notiz Ende März. JPMorgan beobachtet auch, dass die Risikokapitalfinanzierung trotz der jüngsten Wiederbelebung des Kryptomarktes niedrig bleibt, ein weiterer Gegenwind für den Preis.