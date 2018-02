Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten der Zentralbank hervor: Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der SNB sanken in der Vorwoche auf 574,7 Milliarden Franken von 575 Milliarden in der Woche davor. Auf Sicht von zwei Wochen sind die Sichtguthaben weitgehend unverändert. Wenn sie steigen, gilt das als Indiz dafür, dass die SNB am Devisenmarkt eingreift, um den Franken gegenüber dem Euro zu schwächen. Die Zentralbank kauft Euro und schreibt den Banken den entsprechenden Frankenbetrag auf deren SNB-Konten gut.

Der Franken hatte in den vergangenen Wochen sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Dollar an Wert gewonnen. Am Montag kostet ein Euro knapp 1,16 Franken, vor zwei Wochen waren es noch fast 1,18 Franken. Angesichts der teils rapiden Aufwertung war spekuliert worden, die SNB könnte interveniert haben, um einen noch rasanteren Höhenflug zu verhindern. Denn sie ist grundsätzlich an einem schwachen Franken interessiert, um die exportorientierte Schweizer Wirtschaft zu stützen. "Interventionen für und gegen den Franken machen nur Sinn, wenn deutliche Fehlbewertungen vorliegen, die entweder zu niedriger oder zu hoher Inflation zu führen drohen", schreiben die Analysten der Privatbank J. Safra Sarasin.

Auslöser für die Turbulenzen war Experten zufolge der Dollar, der zuletzt auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren gefallen war. Analysten machen dafür die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump verantwortlich.

(Reuters)