Der 52-Jährige folgt auf Richard Meddings (61), der sein Mandat nach knapp vier Jahren bereits Ende Juli niedergelegt hat, wie die Deutsche Bank am Donnerstag mitteilt. Das Geldhaus bestätigte damit Informationen aus Finanzkreisen. Zeltner ist inzwischen Chef der Luxemburger Privatbankengruppe KBL European Private Bankers, hinter der die katarische Herrscherfamilie Al-Thani steht - die wiederum Grossaktionärin bei der Deutschen Bank ist. Aus diesem Grund werde Zeltner als "nicht unabhängiges Mitglied" im Kontrollgremium geführt, heisst es.

"Mit Jürg Zeltner gewinnen wir für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einen europäischen Top-Banker mit ausgewiesener Expertise sowohl im Geschäft mit vermögenden Privatkunden als auch im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Risiko Management", sagt Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Zeltner hat fast ein Jahrzehnt lang das Vermögensverwaltungsgeschäft der UBS geleitet. Er verliess das Institut jedoch überraschend Ende 2017 und heuerte im Frühjahr bei KBL an, zu der auch die deutsche Bank Merck Finck gehört. Das Wachstum der Bankengruppe, an der er auch selbst beteiligt ist, will er mit Hilfe von Zukäufen vorantreiben.

Die Scheichs aus Katar wurden im Verwaltungsrat bisher vertreten von Rechtsanwalt Stefan Simon, der im Zuge des Konzernumbaus in die Geschäftsleitung wechselt und dort unter anderem für Rechtsthemen und die Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden zuständig ist. Seinen Posten im Kontrollgremium hatte Dagmar Valcarcel übernommen, die nichts mit dem Golfemirat zu tun hat.

(Reuters)