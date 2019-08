Im Juli entstanden 164'000 neue Jobs und damit 29'000 weniger als im Vormonat, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten diesen Anstieg exakt vorhergesagt. Um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten, gilt ein Stellenaufbau von 100'000 pro Monat als ausreichend. Die Arbeitslosenquote verharrte im Juli bei 3,7 Prozent.

"Es ist beeindruckend, dass auch im elften Aufschwungjahr von Monat zu Monat immer noch so viele neue Stellen geschaffen werden", sagt Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. "Die US-Konjunktur und damit der Job-Motor dürften in nächster Zeit allerdings weiter etwas an Fahrt verlieren und höhere Beschäftigungsanstiege seltener werden." Die weltgrösste Volkswirtschaft hat im zweiten Quartal an Schwung verloren. Sie wuchs nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,1 Prozent, nachdem es zu Jahresbeginn noch zu 3,1 Prozent gereicht hatte.

Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, hat in dieser Woche angesichts der globalen Konjunkturabkühlung erstmals seit mehr als zehn Jahren den Leitzins gesenkt. Die Währungshüter reagierten damit auf den von Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikt mit China und der EU, der zusehends auf die globale Konjunktur und auch die US-Wirtschaft durchschlägt. Notenbankchef Jerome Powell sprach von einer "Sicherheitsvorkehrung".

(Reuters)