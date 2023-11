Man habe Massnahmen ergriffen, um die Interessen der Bank zu schützen und den Wert der gestellten Sicherheiten zu erhalten, schrieb Julius Bär am Montag in einem Communiqué. Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts zu den ersten zehn Monaten hatte die Zürcher Privatbank Wertberichtigungen in der Höhe von 82 Millionen Franken bekannt geben, wovon 70 Millionen im November angefallen seien.