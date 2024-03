Die Gesamtvergütung 2023 des inzwischen zurückgetretenen Konzernchefs Philipp Rickenbacher sinke auf 1,7 Millionen Franken von 6,0 Millionen Franken im Vorjahr, wie dem am Montag veröffentlichten Bär-Geschäftsbericht zu entnehmen war. Rickenbacher wie auch fünf weiteren in Kredit-Entscheidungen involvierten Managern habe Bär die Boni gestrichen. Die Gesamtvergütung für die zehn Mitglieder der Geschäftsleitung sei auf 13,0 (Vorjahr 35,5) Millionen Franken gesunken. Bär hatte Anfang Februar Kredite an Rene Benkos Signa im Volumen von 586 Millionen Franken vollständig abgeschrieben und für 2023 einen Gewinneinbruch von 52 Prozent auf 454 Millionen Franken gemeldet.