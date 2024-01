Rekord-Start in die Wintersaison

Die Wintersaison 2023/24 startete derweil am 2. Dezember 2023, wobei der Wintersportbetrieb in der Jungfrau Ski-Region seither durchgehend offen war. Die sogenannten «Skier Visits» lagen von Saisonstart bis zum 31. Dezember mit knapp 208'000 Besuchern um 28 Prozent über dem Vorjahreswert und waren damit so hoch wie noch nie in der Geschichte.