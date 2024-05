Seit einiger Zeit seien für den Bau mehrere Varianten geprüft und Gespräche mit allfällig betroffenen Grundeigentümern geführt worden, hiess es weiter. Dabei habe sich die Linienführung ab Fuhrematte/Bahnhof nach Bort und First als erfolgversprechendste Lösung herausgestellt. Denn so werde ein «kompakter Direktanschluss» an den öffentlichen Verkehr hergestellt. Heute müssen Reisende vom Bahnhof zur Firstbahn-Talstation auf einen Ortsbus umsteigen.